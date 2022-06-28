‏بالفيديو.. الجاسر: هبوط الأهلي لا يلغي تاريخه وبطولاته

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، أن هبوط الأهلي لا يلغي تاريخه وبطولاته ولن يعني خروجه من الأندية الكبار.

وقال عبدالكريم الجاسر، خلال مشاركته مع برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن نادي الأهلي ستظل جماهيرته كبيرة وسيظل من الكبار فلن يؤثر هبوطه على شيء، لافتًا إلى أن نادي الفتح من ضمن الأندية التي فازت بالدوري ولم يدخل للأربعة الكبار.