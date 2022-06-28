عضو اللجنة الفنية بدوري يلو: الأندية الهابطة ستعاني والصعود صعب

طلال الغامدي(صدى):

أكد عضو اللجنة الفنية بدوري “يلو”، أن الأندية الهابطة ستعاني لأن المنافسة صعبة، مشيرًا إلى أن الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان مرة أخرى ليست مهمة سهلة

وتفصيلاً، قال عضو اللجنة الفنية بالدوري في مقطع فيديو له: “بالنسبة للفرق الهابطة أقول لهم أهلآ بكم في دوري يلو وأعان الله الفرق الهابطة”.

وتابع: “المنافسة صعبة جدا ومن يهبط سيعاني في الصعود إلى دوري كأس الأمير بن سلمان مرة أخرى بسبب الأجانب، سيتقلص عددهم كذلك اللاعبين المميزين ذو القيمة السوقية العالية سينتقلون إلى أندية أخرى ويفتقد النادي لاعبيه المحليين ولاعبيه الأجانب”.