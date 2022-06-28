أهمية ترصيص الإطارات في السيارة

أميرة خالد(صدى):

تعد الإطارات أحد أبرز الأجزاء الهامة في السيارة فهى من عوامل الأمان التي يجب الاهتمام بها وفحصها بصورة مستمر؛ من أجل التأكد من سلامتها والاعتنناء بها؛ لذا فإن عملية ترصيص ترصيص الإطارات أحد الوسائل الهامة للإعتناء والمحافظة على الإطارات.

وترصيص الإطارات يُشير لعدم وجود نقاط ثقيلة حول الإطار؛ مما يؤدي إلى تجنب حدوث الاهتزازات والارتجاجات في السيارة أثناء القيادة.

وأوضح الخبراء أن هناك عدة أضرار تحدث للسيارة في حال إهمال ترصيص الإطارات، ومنها تقليل نسبة الأمان في السيارة نتيجة لكثرة الاهتزازات والارتجاج أثناء السير.

كما أن إهمال ترصيص الإطارات يؤدي لتقليل العمر الافتراضي للإطارات، والتأثير السلبي على بعض أجزاء المساعدين، وانحراف السيارة نتيجة عدم توازن الإطارات.