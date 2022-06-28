مقتل مغنية شهيرة على يد زوجها لطبلها الطلاق

مكسيكو(صدى):

أقدم محامي مكسيكي على قتل زوجته المغنية المكسيكية الشهيرة يرما ليديا؛ بعد محاولتها الانفصال عنه منذ شهرين.

وأطلق الجاني النار على “ليديا” البالغة من العمر 21 عامًا أثناء تناولها العشاء داخل غرفة خاصة بمطعم ياباني.

وتم القبض على الزوج الذي يبلغ 79 عامًا من العمر وحارسه الشخصي في المطعم أثناء محاولتهما الفرار.

وكانت المغنية المكسيكية قد اتصلت بمكتب محاماة معروف في مكسيكو سيتي؛ لبدء إجراءات الطلاق بعد سلسلة من حوادث العنف المنزلي التي تعرضت لها على يد زوجها.