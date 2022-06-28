كيف يمكن أن نخفض من تكلفة الحج؟.. عبدالفتاح مشاط يُجيب

الرياض(صدى):

أوضح الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، كيفية خفض تكلفة الحج بتطبيق الشفافية والعدالة.

وأكد “المشاط” في حديثه بضرورة وجود الشفافية والعدالة في الاختيار والتنافسية الحقيقية، فهناك الآن منصة إلكترونية والأسعار معلنة بشكل رئيسي؛ فهذا أدى لانخفاض كبير جدًا.

وأضاف: “إذا تمت مقارنة أسعار هذا العام عما كان يعلن من بعض المكاتب انخفضت إلى 30% تقريبا”، وذلك بحسب برنامج “في العلن” المُذاع على قناة “السعودية”.