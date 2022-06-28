بالفيديو.. أخصائية توضح الأطعمة الصحية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول

أميرة خالد(صدى):

أوضحت أخصائية التغذية لطيفة المحسن، الأطعمة الصحية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم.

وقالت لطيفة المحسن، خلال برنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”، أن الكوليسترول مرتبط غالبًا بالأمراض المزمنة وهو ارتفاع في الدهون الثلاثية، بينما من الأطعمة الصحية التي تخفض نسبته الخضروات والفواكه والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الشاي الأخضر والنعناع والخضروات الورقية.

وأكدت أخصائية التغذية، أنه يجب أن يكون أسلوب الحياة صحيًا لخفض نسبة الكوليسترول والاعتماد على الأغذية الصحية والابتعاد عن التي بها نسبة عالية من الدهون، وتجنب زيادة الوزن.

#صباح_السعودية | أخصائية التغذية لطيفة المحسن توضِّح الأطعمة الصحية التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الجسم. #قناة_السعودية pic.twitter.com/VyTAdcfV5e — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 28, 2022