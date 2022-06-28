بالفيديو.. فصل موظفة متعاقدة بسبب إبداء رأيها في الزي الموحد للعمل
تحدثت زهية الجهني موظفة متضررة، عن قصة فصلها من العمل بعد 7 سنوات؛ بسبب إبداء رأيها في الزي الموحد للعمل.
وقالت “الجهني” في حديثها: “كان هناك نقاش عن الزي الموحد وتدخلت إحدى المشرفات فكانت المديرة متغيبة عن الدوام ما يقارب أسبوعين، وانتهى النقاش لكنها قابلتني عند الإدارة وبدأت تناقشني بصوت مرتفع”.
وأضاف: “تفاجأت بعدها بيوم أنها استشهدت بأربع مشرفات قريبات لها بأني أنا المخطئة وأنا اللي بديت النقاش وليست هى، وجاني الفصل مستندين على إنذار سابق لي فترة كورونا”، بحسب برنامج “اليوم”.
فيديو | بعد 7 سنوات من العمل .. فصل موظفة متعاقدة بسبب إبداء رأيها في العمل#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ERdPpXPPze
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 28, 2022
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