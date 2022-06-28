بالفيديو.. فصل موظفة متعاقدة بسبب إبداء رأيها في الزي الموحد للعمل

الرياض(صدى):

تحدثت زهية الجهني موظفة متضررة، عن قصة فصلها من العمل بعد 7 سنوات؛ بسبب إبداء رأيها في الزي الموحد للعمل.

وقالت “الجهني” في حديثها: “كان هناك نقاش عن الزي الموحد وتدخلت إحدى المشرفات فكانت المديرة متغيبة عن الدوام ما يقارب أسبوعين، وانتهى النقاش لكنها قابلتني عند الإدارة وبدأت تناقشني بصوت مرتفع”.

وأضاف: “تفاجأت بعدها بيوم أنها استشهدت بأربع مشرفات قريبات لها بأني أنا المخطئة وأنا اللي بديت النقاش وليست هى، وجاني الفصل مستندين على إنذار سابق لي فترة كورونا”، بحسب برنامج “اليوم”.