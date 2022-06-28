‏بالفيديو.. مستشار: يصعب على الموظف رفع شكوى في التظلمات غير الملموسة

علي القحطاني(صدى):

أكد مستشار ومختص تطوير الموارد البشرية طايل العضياني، أن هناك تظلمات ملموسة وغير ملموسة؛ حيث يصعب على الموظف رفع شكوى في التظلمات غير الملموسة بسبب عدم وجود إثباتات.

وقال طايل العضياني، خلال برنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أن الشكاوى غير الملموسة مثل قيام المدير بتمييز أحد الأشخاص فهي يصعب إثباتها؛ فبمجرد إجابة المدير بأنه لصالح العمل تنتهي القضية لصالحه.