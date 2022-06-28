رسالة غوميز للهلال بعد تحقيق لقب الدوري
وجه اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز، لاعب الهلال السابق، رسالة خاصة إلى الزعيم بعد تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب غوميز، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “مبروك للاعبين والمديرين والمشجعين هذا اللقب الثالث على التوالي للبطل السعودي”، متابعًا حديثه للهلال: “سعيد برؤيتك تستمر في السيطرة على الكرة السعودية والآسيوية”.
وتمكن الهلال من تحقيق اللقب الثالث له على التوالي، والـ18 في تاريخه، بعد الفوز على الفيصلي، بنتيجة 2-1، بينما اكتفى منافسه الاتحاد بالتعادل أمام الباطن بنتيجة 0-0؛ ليبقى وصيفًا.
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