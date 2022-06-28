رسالة غوميز للهلال بعد تحقيق لقب الدوري

ماجد محمد(صدى):

وجه اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز، لاعب الهلال السابق، رسالة خاصة إلى الزعيم بعد تحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب غوميز، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “مبروك للاعبين والمديرين والمشجعين هذا اللقب الثالث على التوالي للبطل السعودي”، متابعًا حديثه للهلال: “سعيد برؤيتك تستمر في السيطرة على الكرة السعودية والآسيوية”.

وتمكن الهلال من تحقيق اللقب الثالث له على التوالي، والـ18 في تاريخه، بعد الفوز على الفيصلي، بنتيجة 2-1، بينما اكتفى منافسه الاتحاد بالتعادل أمام الباطن بنتيجة 0-0؛ ليبقى وصيفًا.