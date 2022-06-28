مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2.1 % مغلقا عند 11671 نقطة (+ 244 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 3 % عند 38.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5.6 ملايين سهم.

وصعد سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” عند 85 ريالا (+ 1 %) للأول و104.60 ريال (+ 3 %) للثاني.

وأغلق سهم “السعودي الفرنسي” عند 48 ريالا (+6 %).

وأنهت أسهم “الاهلي السعودي” و”ساب” و”اس تي سي” و”سبكيم العالمية” و”المجموعة السعودية” و”كهرباء السعودية” و”سابك للمغذيات” و”بنك الرياض” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وتصدر سهما “تهامة للإعلان” و”الأسماك” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجعت أسهم “عطاء التعليمية” و”أمانة للتأمين” و”وفرة” و”العمران” بنسب تراوح بين 4 و5 %.