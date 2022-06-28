مدى تأثر التمويل السكني في المملكة بارتفاع الفوائد عالميا

الرياض(صدى):

أفادت تقارير، أن التمويل السكني في المملكة شهد نموا قويا، خلال السنوات القليلة الماضية منذ إطلاق رؤية 2030 وبرنامجها الهادف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وارتفعت نسبة التملك بالفعل من 47% في 2016 إلى 60% حاليا، وهي نسبة تعد متماشية مع المعايير الدولية في الولايات المتحدة وبريطانيا؛ حيث انعكست هذه القفزة في نسب التملك على محافظ التمويل السكني لدى المصارف، لتقفز بنسبة 300% خلال الفترة بين 2016 و2021، لتصل إلى نحو 446 مليار ريال.

وذكرت وكالة فيتش، أنه بات التمويل السكني الذي يعتمد على أرباح ثابتة يمثل 22% من الإجمالي بدلا من 9% بنهاية 2017، متوقعة استمرار النمو القوي للائتمان بنحو 12% هذا العام حتى ولو بوتيرة أبطأ من الـ 15.5% التي سجلتها العام الماضي، مع تباطؤ معدلات نمو التمويل السكني.

فوتوقعت وكالة موديز، في أبريل استمرار النمو بالتمويل السكني للأفراد خلال فترة العام إلى العام والنصف المقبلة بدعم من المبادرات الحكومية، في حين ستدعم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة النمو من جانب الشركات، كما أن التمويل السكني سيدعم نمو الائتمان في المملكة لافتة إلى أن الارتفاع الأخير بأسعار النفط سيدعم الإنفاق الحكومي، بحسب تقرير “العربية.نت”.