قائد الجيش البريطاني يؤكد أن الأجواء الحالية تشبه ما قبل الحرب العالمية

وكالات(صدى):

أكد قائد الجيش البريطاني، باتريك ساندرز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحشد عسكرياً لتفادي الحرب وليس لشنها، لافتًا إلى أن الأجواء الحالية تشبه لحظات فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

وأشار باتريك ساندرز إلى الحاجة الماسة إلى رفع القدرات والحشد العسكري لردع روسيا، مؤكداً ضرورة أن “تكون قوات بلاده في أعلى جاهزية للدفاع عن أراضي دول حلف الناتو”، مضيفًا إن دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا يظهر الحاجة “لحماية المملكة المتحدة والاستعداد للقتال والانتصار في حروب على الأرض”.

وشدد أن على الجيش والحلفاء أن يكونوا “قادرين على هزيمة موسكو”، لافتًا إلى أن “العالم تغير منذ 24 فبراير، معتبراً أن “هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة”، فضلًا عن “تسريع تعبئة الجيش وتحديثه لتعزيز الناتو وحرمان روسيا من فرصة احتلال المزيد من أوروبا”.