أمير الرياض يهنئ الهلال بمناسبة تتويجه بلقب دوري المحترفين 

نواف السالم(صدى):

هنأ أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، نادي الهلال بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخ النادي.

وأثنى أمير الرياض على التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، متمنيا لبقية الفرق التوفيق في المستقبل.

وحرص نائب أمير الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تهنئة الهلال، حيث ثمن دعم القيادة الكبير الذي جعل الرياضة السعودية تشهد تطوراً كبيرا، متمنياً سموه لبقية الفرق التوفيق في المواسم القادمة.