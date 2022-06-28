السماح للمواطنين بدخول تايلند دون تأشيرة لمدة 30 يومًا

الرياض(صدى):

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تايلند، اليوم الثلاثاء، أن السلطات التايلندية قررت ابتداءً من تاريخ 9 يوليو 2022 السماح للمواطنين بالدخول إلى مملكة تايلند دون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يومًا.

وكان يتعين على المواطنين أخذ تأشيرة من السفارة أو القنصلية التايلاندية أو من المطارات عند الوصول، وتكون مدة صلاحية المستخرجة من المطار 14 يوماً، والحصول على إذن دخول إلكتروني، وإرفاق حجز الطيران وشهادة التطعيم ضد كورونا وتأمين طبي بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار، وإجراء فحص “آر تي – بي سي آر” قبل الوصول إلى تايلاند بـ72 ساعة، إضافة إلى حجز فندق ليوم واحد للحجر الصحي لحين ظهور نتيجة فحص “بي سي آر”، وطباعة جميع مستندات المتطلبات وتقديمها للسلطات التايلاندية في المطار، وتعبئة استمارات الدخول التي يتم تقديمها أثناء الرحلة أو عند الوصول.