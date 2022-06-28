بالصور.. الحياة الفطرية: نقل كائنات برية إلى مركز إيواء

الرياض(صدى):

قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بنقل حيوانات برية إلى مراكز إيواء؛ بسبب قربها من أماكن عمرانية، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى منطقة تشابه بيئتها الطبيعية.

وأضاف مركز الحياة الفطرية، أنه قام بنقل عدد من الكائنات الفطرية من مناطق قريبة من النطاق العمراني.

وأشار إلى أنه نقل تلك الكائنات إلى مركز الإيواء، تمهيدًا لإعادة إطلاقها في منطقة ذات امتداد جغرافي مشابه لبيئتها الأصلية.

كما شارك مركز الحياة الفطرية عدة صور توثق نقل تلك الحيوانات ومنها حيوان الضب.