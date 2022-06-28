شاهد.. شاب سوداني يوثق لحظاته الأخيرة قبل موته عطشًا بمنطقة صحراوية 

الخرطوم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب سوداني يوثق لحظاته الأخيرة قبل موته عطشًا بمنطقة صحراوية قرب العبيدية بالخرطوم.

وبدا في الفيديو، الشاب السوداني عليه آثار الإعياء والإجهاد الشديد جراء العطش، فيما طلب من المقربين له أن يعفو عنه، ومن الدائنين العفو عنه.

وقال الشاب:”يا إخواني كل من أراد مني، دينًا لم أقم بتسديده إليه، أريد منه أن يعفو عني، فهذا الأمر لم أخطط له”.

وتابع: “يا زوجتي الزمي الصبر، هذه إرادة الله”، موصيا بأبنائهما خيرا، كما طلب من أبيه وإخوته والأقربين من أهله أن يذكروه ويدعون له.