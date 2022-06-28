السبب الحقيقي وراء انفصال شاكيرا و بيكيه 

بوغوتا(صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة، عن سبب انفصال المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وصديقها جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة.

وقال روبرتو غارسيا، الذي ارتبط في علاقة مع لوسيلا، شقيقة شاكيرا، لمدة 8 سنوات، إن المشاكل أخذت طريقها نحو الثنائي الشهير في الشهور القليلة الماضية، لأسباب اقتصادية بحتة بعيدة عن موضوع الخيانة أو أسلوب الحياة الخاصة لبيكيه.

وتبين أن بيكيه طلب مبلغا من المال من والدة طفليه، من أجل استثماره في أحد مشاريعه، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من شاكيرا، بعد اعتراض والديها.

وأشار غارسيا: “في تلك اللحظة بالذات انكسرت العلاقة بين شاكيرا وبيكيه، لتبدأ بمعارك استمرت حتى إعلان الانفصال بينهما بشكل رسمي”.

وتابع:”أدركت شاكيرا مؤخرا أن بيكيه كان يحبها فقط لأنها أم طفليه “ميلان وساشا”، وأنها كانت متأكدة أنه لن يتزوج بها مطلقا”.