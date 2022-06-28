بالفيديو.. سالم الدوسري: متحمس واتطلع للمونديال

ماجد محمد(صدى):

أبدى لاعب المنتخب الوطني والفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، حماسته لمشاركة الأخضر في مونديال كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وقال الدوسري في مقطع فيديو :”متحمس لتأهل السعودية واتطلع للمونديال”، في حين علق الموقع الرسمي لكأس العالم FIFA على المقطع وكتب على موقع “تويتر”:”بعد تحقيق المجد المحلي مع الهلال، أعين التورنيدو تتجه نحو فيفا كأس العالم 2022.

يذكر أن نادي الهلال توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما تصدر جدول الدوري عقب فوزه على الفيصلي يوم أمس.