اعتقال طالب قتل عميد كليته رمياً بالرصاص

بغداد(صدى):

شهدت جامعة صلاح الدين بمدينة أربيل في العراق، اليوم الثلاثاء، جريمة مروعة، راح ضحيها عميد إحدى الكليات.

وقام طالب بإطلاق النار على عميد الكلية بعدما اقتحم مبنى الجامعة ليرديه قتيلاً في الحال ويصيب حارسه الشخصي أيضاً.

وأقدم الطالب على ارتكاب هذه الجريمة بعدما رفض عميد كلية القانون في صلاح الدين قبوله في الجامعة، ونقله من جامعة سوران، عقب تقدمه بطلب عدة مرات.

وهدد الطالب وكيل الكلية، الأمر الذي دفع الأخير إلى طرده، ورفع دعوى قضائية ضده، ليتوجه الشاب إلى مقر العميد داخل الكلية ويفرغ رصاصه في جسده.

وكان الشاب نفسه قد توجه إلى منزل أستاذة أخرى تعمل في جامعة سوران، لكنها لم تكن متواجدة فأردى زوجها قتيلاً أيضاً، انتقاماً منها.