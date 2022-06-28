فيديو متداولة لشيماء جمال وهي تدعو المعنَّفات للهرب من أزواجهن

القاهرة(صدى):

تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو للمذيعة المصرية شيماء جمال وهي تدعو السيدات المتزوجات إلى الهرب من أزواجهن الذين يقوموا بضربهن.

وظهرت المذيعة وهي تنصح السيدات بالهرب واللجوء لأسرتهن قبل أن تتصاعد المشكلات الزوجية لدرجة تدفع أزواجهن لخنقهن وقتلهن بالرصاص أو السكين.

وذكر متدالو الفيديو أن المذيعة كانت تتنبأ بمقتلها كما أنها برغم تقديمها للنصائح إلى أنها لم تنفذها ولم تهرب من زوجها الذي أقدم على قتلها.

يذكر أن شيماء جمال قتلت على يد زوجها القاضي إثر خلاقات بينهما دفعته إلى قتلها ودفنها في مزرعة في البدرشين.