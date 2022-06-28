شاهد.. الزعاق يتحدث عن موسم الجوزاء بالمملكة وأبرز ملامحه المناخية

الرياض(صدى):

تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن موسم الجوزاء بالمملكة وأبرز ملامحه المناخية، قائلا إن شدة الصيف ترتكز على 3 زوايا وتشمل حرارة الشمس ورمز الأرض ورياح السموم وتحتضنها 3 مواسم.

وقال خالد الزعاق:”غدا الأربعاء أول موسم الجوزاء، وأهل البادية يعرفون دخول موسم الجوزاء بالصوت الذي يطلقه الجمل المسمى بالحنا”.

يذكر أن موسم “جمرة القيظ” يبدأ فجر يوم 3 يوليو المقبل مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الجهة الشرقية ويمتد حتى نهاية نجم المرزم.