شاهد.. الزعاق يتحدث عن موسم الجوزاء بالمملكة وأبرز ملامحه المناخية
تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن موسم الجوزاء بالمملكة وأبرز ملامحه المناخية، قائلا إن شدة الصيف ترتكز على 3 زوايا وتشمل حرارة الشمس ورمز الأرض ورياح السموم وتحتضنها 3 مواسم.
وقال خالد الزعاق:”غدا الأربعاء أول موسم الجوزاء، وأهل البادية يعرفون دخول موسم الجوزاء بالصوت الذي يطلقه الجمل المسمى بالحنا”.
يذكر أن موسم “جمرة القيظ” يبدأ فجر يوم 3 يوليو المقبل مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الجهة الشرقية ويمتد حتى نهاية نجم المرزم.
ما هو "موسم الجوزاء" بالسعودية وما أبرز ملامحه المناخية؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/N6euN8Owrn
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 28, 2022
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