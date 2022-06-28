علامات في البطن المنتفخ تستدعي الذهاب للطبيب فورا

أميرة خالد(صدى):

نبه أطباء إلى علامات الواجب عدم تجاهلها إذا ظهرت مع معاناة الفرد من بطن منتفخ، مؤكدين أن ظهورها يستدعى الذهاب للطبيب فورا.

وأضافت أن هذه الأعراض تشمل الشعور بالألم، أو وجود دم في البراز، أو تغيير عادات المرحاض أو فقدان الوزن غير المقصود، لافتة إلى أن مثل هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء، وفقا لـ” ذي صن”.

ونوه الأطباء بأن الانتفاخ قد يحدث بسبب ريح البطن، أو الحمل، أو بسبب الحاجة إلى التبرز، أو بسبب الدهون أو السوائل المتراكمة في البطن.