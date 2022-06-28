بالفيديو .. قاضي قضية نيرة أشرف يوجه كلمة للقاتل

القاهرة(صدى):

وجه المستشار بهاء الدين البري، القاضي قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، كلمة إلى القاتل محمد عادل مستنكرا فيها ما فعله تجاه المجني عليها.

وقال القاضي في كلمته:” جئت بفعل خسيس هز أرض طيبة أسرت لويس أهرقت دما طاهرا بطعنات غدر جرئية ، ذبحت الإنسانية كلها يوم أن ذبحت ضحية برئية، إنَّ مَثَـلَكَ كمَثلِ نَـبتٍ سامٍ في أرضٍ طيبة.. كُلما عَاجَـلَـهُ القَطعُ قبلَ أن يَمتـدَ، كان خيرًا للناسِ وللأرضِ التي نَـبتَ فيها

يذكر أن القاضي حكم بإعدام محمد عادل وإحالة أوراقه إلى المفتي على إثر قيامه بقتل الطالبة نيرة أشرف.