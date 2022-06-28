مسؤول: نسبة القروض العقارية في المملكة ليست ”مقلقة“

الرياض(صدى):

أوضح رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، أن البنوك السعودية ليس لديها أي مشكلة في السيولة.

وأشار عبدالله الحامد، إلى أن البنك المركزي قام باستخدام سياساته لتقليل الضغط قصير الأجل وسط زيادة الطلب على القروض، وفق قناة “العربية”.

ولفت إلى أن نفس الإجراء تم أثناء أزمة كورونا، مما ساعد في جعل السيولة متاحة لدى البنوك، موضحا أنه لدى البنك المركزي الكثير من الأدوات لجعل السيولة متاحة لدى البنوك المحلية.

وأبان أن ارتفاع نسبة القروض العقارية في السوق السعودية ليس “مخيفا”، في ظل وجود برنامج تقوده الحكومة لرفع نسبة التملك بشكل عام للمواطنين بأكثر من 60%.

وتابع أن البنوك لا تقرض لقطاع واحد بعينه، إنما تنوع محفظة القروض بين قطاع صناعي أو تجاري أو الأفراد أو القطاع السكني.