 اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن زيادة أندية الدوري بعد هبوط الأهلي 

نواف السالم(صدى):

حسم اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل، الجدل حول زيادة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المقبل، بعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى.

وشارك اتحاد الكرة، صورة تبرز الفرق المشاركة في دوري المحترفين خلال الموسم الرياضي 2022-2023، ولم تشهد أي زيادة عن الموسم المنصرم.

وأوضح اتحاد الكرة، أن 16 فريقاً سيشارك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الهلال والاتحاد والنصر والشباب، وضمك والطائي، والرائد، الفتح، وأبها والفيحاء، والاتفاق، والتعاون، والباطن، والخليج، والعدالة، والوحدة.

ولفت إلى أن أندية دوري يلو للدرجة الأولى سيضم 18 فريقاً وهم؛ الفيصلي، والأهلي، والحزم، وهجر، والجبلين، وأحد،و القادسية، والخلود، والعروبة، ونجران، والعين، والأخدود، والساحل، والشعلة، جدة، والعربي، والقيصومة، والرياض.