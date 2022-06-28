شاهد.. زينب العسكري ترد على تعليق ”عجزتي”
علقت الفنانة البحرينية زينب العسكري، على وصف أحد متابعيها بأنها عجزت، قائلة:”لكل مرحلة لها جمالها، عشت مرحلة الطفولة سعيدة، والمراهقة سعيدة والعشرينات سعيدة والثلاثينات سعيدة”.
وأضافت زينب العسكري:”في الأربعين حاليًا والحمد لله مستأنسة، وإذا دخلت الخمسين بعد سأكون مبسوطة ولو وصلت للستين سأكون مبسوطة”.
وتابعت:” الشكل والعمر مو مهم عندي أهم شيء من الداخل أكون مرتاحة، وأتنفس براحة، أنام وأنا ما ضريت أحد وما جرحت أحد وما تماديت على أحد”.
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 35 دقيقة
من يوم انا عمري خمسة سنوات وانا اشوف القمر في سماء حلو ومنور والان عمري فوق الستين و القمر في سماء ما تغير