شاهد.. زينب العسكري ترد على تعليق ”عجزتي”

المنامة(صدى):

علقت الفنانة البحرينية زينب العسكري، على وصف أحد متابعيها بأنها عجزت، قائلة:”لكل مرحلة لها جمالها، عشت مرحلة الطفولة سعيدة، والمراهقة سعيدة والعشرينات سعيدة والثلاثينات سعيدة”.

وأضافت زينب العسكري:”في الأربعين حاليًا والحمد لله مستأنسة، وإذا دخلت الخمسين بعد سأكون مبسوطة ولو وصلت للستين سأكون مبسوطة”.

وتابعت:” الشكل والعمر مو مهم عندي أهم شيء من الداخل أكون مرتاحة، وأتنفس براحة، أنام وأنا ما ضريت أحد وما جرحت أحد وما تماديت على أحد”.