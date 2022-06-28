سقوط وافدين ومجرمين تورطوا في جرائم سرقة واحتيال

الرياض(صدى):

استعرض الأمن العام جهود قواته في ضبط المجرمين والمخالفين والمتورطين في جرائم سرقة واحتيال .

وأوضح أنه تم القبض على 3 مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية قاموا بالإعلان في موقع إلكتروني عن بيع سندات أضاحي باسم مؤسسة وهمية.

وأضاف أنه تم ضبط 4 قاموا بسرقة 11 مركبة متوقفة وتفكيك أجزائها وتغيير معالمها داخل فيلا خاصة، فلا عن شخص ظهر عبر مقطع فيديو يتضمن محتوى من شأنه بالآداب العامة وفيه تعد على حقوق الطفل، فضلا عن مواطن بحوزته نبات القات.