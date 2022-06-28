وظائف شاغرة في مدارس دار السلام الأهلية بالرياض
كشفت مدارس دار السلام الأهلية بنات، بمدينة الرياض عن توفر وظائف تعليمية في مختلف التخصصات للعام الدراسي القادم 1444هـ، للعمل في القسم الأهلي والدولي.
وتشمل الوظائف الشاغرة:
1- معلمة لغة عربية.
2- معلمة فنية.
3- معلمة تربية إسلامية.
4- معلمة حاسب.
5- مشرفة نشاط.
واشترطت أن تكون سعودية الجنسية، و خبرة لا تقل عن سنة، موضحة أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م.
ودعت إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
البريد [email protected]
اترك تعليقاً