وظائف شاغرة في مدارس دار السلام الأهلية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس دار السلام الأهلية بنات، بمدينة الرياض عن توفر وظائف تعليمية في مختلف التخصصات للعام الدراسي القادم 1444هـ، للعمل في القسم الأهلي والدولي.

وتشمل الوظائف الشاغرة:

1- معلمة لغة عربية.

2- معلمة فنية.

3- معلمة تربية إسلامية.

4- معلمة حاسب.

5- مشرفة نشاط.

واشترطت أن تكون سعودية الجنسية، و خبرة لا تقل عن سنة، موضحة أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م.

ودعت إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]

البريد [email protected]