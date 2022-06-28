بالفيديو.. مبتعث سعودي ينقذ حياة مسنة بعد تعرضها للدهس في أستراليا

كانبرا(صدى):

تمكن أخصائي التمريض، عبدالإله العنزي، من إنقاذ حياة مسنة عثر عليها غارقة في دمائها في أحد المواقف في أستراليا.

وذكر المبتعث أنه بعد أن خرج الدوام وعندما ذهب لمواقف السيارات وجد امرأة مسنة تنزف بشدة وتعرضت لكسر في الكاحل بعد تعرضها للدهس، ومعها حفيدها الذي كان يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية.

وأضاف “العنزي” أنه سارع لإسعافها فتواصل مع المستشفى لجلب الإسعاف، وحاول إيقاف النزيف وجعلها لا تفقد الوعي، ومراقبة تنفسها، مؤكدا أنه تمكن بالفعل من مساعدتها وإنقاذ حالتها.