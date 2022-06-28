بعد هبوط الأهلي.. أليوسكي يعود إلى مسابقات الدرجات الدنيا مجددا

طلال الغامدي(صدى):

يواجه المقدوني إزغان أليوسكي مسابقات الدرجات الدنيا مجددا، بعد هبوط فريقه الأهلي لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، مساء الاثنين.

ويملك أليوسكي رصيدا كبيراً في مسابقات الدرجات الأدنى خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 4 مواسم فقط في دوريات القمة مرة مع ليدز يونايتد في “البريميرليغ”، وموسم مع الأهلي ، إضافة إلى موسمين في سويسرا بقميص لوغانو.

ويذكر أن أليوسكي البالغ من العمر “30 عاما” بدأ مسيرته مع فريق يونغ بويز السويسري تحت 18 عاما في موسم 2009-2010 وخاض 22 لقاء، ثم لعب في دوري الدرجة الرابعة والثالثة مع ذات الفريق تحت 21 سنة حتى موسم 2012-2013، وتمت إعارته في شتاء 2013 إلى شافهاوزن الذي خاض معه 11 لقاء في الدرجة الثالثة بسويسرا، ونجح في تحقيق المركز الأول مع الفريق الذي عمل على شراء عقده نهاية الموسم.