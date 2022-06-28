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شاهد.. إغلاق مستودعين غير مرخصين في الرياض 

شاهد.. إغلاق مستودعين غير مرخصين في الرياض 
الرياض(صدى):

أغلق المراقبون الصحيون، مستودعين غير مرخصين في محافظة مرات غرب الرياض، وذلك خلال جولة تفتيشية برفقة رئيس البلدية.

وقرر المراقبون الصحيون،  التحفظ على 125 ألف عبوة “دخون” داخل مستودعين غير مرخصين في محافظة، إضافة إلى إغلاقهما واستدعاء المتورطين.

 


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