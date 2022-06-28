شاهد.. الفنانة فريدة سيف النصر:  في ممثلين حلوين كان نفسي أبوسهم

القاهرة(صدى):

أشعلت الفنانة المصرية، فريدة سيف النصر، الجدل بتصريحها عن القبلات في السينما المصرية.

وقالت فريدة سيف النصر:”أنا هتكلم عن نفسي، أنا لظروف ما، وبسبب جوازة ما، وحاجات كتير، مكنش ينفع أتباس، أنا كان نفسي والله، يعني كان في ممثلين حلوين كان نفسي أبوسهم، بس مقدرتش”.

وأشارت: “أنا عن نفسي لما كنت أبقى مضايقة من جوزي أو زعلانة منه مبقدرش أبوسه أو أقرب له، ببقى واخدة موقف، إنما كان في السينما مثلا يقوموا يرموا مراية على الكاميرا، أو الموجة تضرب، أو الشيش يتكسر، أو القهوة تفور.. ولكن كل واحد حر في نفسه”.

وتابعت أنها لم تقم بتمثيل أي مشاهد في هذا الإطار، مضيفة: “معملتهاش، ومع ذلك هروني بعناوين عن المشاهد المثيرة والساخنة عشان قفص الفراخ”.