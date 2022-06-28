هذه الخضروات تتضاعف قيمتها الغذائية بعد طهيها

أميرة خالد(صدى):

أوضح مختصون أن العديد من الخضروات تصبح ذو قيمة غذائية أعلى وأكثر فائدة عند طهيها، وأن تناولها نيئة ربما لا ينتج عنها الكثير من الفوائد الغذائية.

السبانخ

تحتوي السبانخ على فوائد غذائية عالية ولكن هذه العناصر الغذائية لا يتم امتصاصها وهي نيئة، حيث تمتلئ بحمض الأكساليك الذي يمنع امتصاص الحديد والكالسيوم، وعند طهيها يصبح الكالسيوم متاحًا أكثر مما يتيح للجسم امتصاص قدر أكبر.

الهليون

تعمل عملية الطهي على تحرير العناصر من داخل جدران خلايا الهليون، مما يجعل الفيتامينات المهمة C وA وB9 وE متاحة بشكل أكثر سهولة، وبكميات أكبر للامتصاص عند تناول الهليون مطبوخًا.

فلفل حلو

يحتوي الفلفل الحلو على عناصر صحية رائعة وعند طهي الفلفل الحلو على البخار يستطيع الجسم امتصاص مضادات الأكسدة بكميات أكبر، وينصح الخبراء أيضاً بتحميص الفلفل الملون بدلاً من التبخير أو الغلي، لأنه من المرجح أن بعض الفيتامينات تتسرب إلى الماء أثناء عملية الطهي.

فاصوليا خضراء

تحتوي الفاصوليا الخضراء على مضادات الأكسدة عند طهيها، سواء بالتبخير أو القلي أو التحميص في الميكروويف، وتصبح الفاصوليا الخضراء ذات قيمة غذائية أكبر عندما يتم طهيها.