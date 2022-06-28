بالفيديو.. عامل في المسجد الحرام مفتخرا بعمله: أنا أبغى موت هنا

المدينة المنورة (صدى):

عبر عامل صيانة في المسجد الحرام، نبي عبادة، عن سعادته وافتخاره بالعمل في صيانة المسجد الحرام طوال التي قضاها في هذا العامل.

وأكد أنه يتمنى الموت في الكعبة أثناء العمل في صيانتها، مضيفا أنه يعمل منذ 40 عاما، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أنه عمل منذ أيام الملك خالد بن عبدالعزيز، لافتا إلى أن المسجد الحرام يعد أعظم مكان على وجه الأرض.