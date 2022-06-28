بالفيديو.. عامل في المسجد الحرام مفتخرا بعمله: أنا أبغى موت هنا
عبر عامل صيانة في المسجد الحرام، نبي عبادة، عن سعادته وافتخاره بالعمل في صيانة المسجد الحرام طوال التي قضاها في هذا العامل.
وأكد أنه يتمنى الموت في الكعبة أثناء العمل في صيانتها، مضيفا أنه يعمل منذ 40 عاما، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.
وأضاف أنه عمل منذ أيام الملك خالد بن عبدالعزيز، لافتا إلى أن المسجد الحرام يعد أعظم مكان على وجه الأرض.
فيديو | القصة التي لم ترو بعد..
"أنا أبغى موت هنا" جملة تجسد مشاعر أحد العاملين في #المسجد_الحرام#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/LyJBDFf6tP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2022
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