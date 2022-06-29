مصرع 14 مهاجرا بحريق مركب في السنغال

دكار(صدى):

لقى 14 مهاجرا مصرعهم، في حريق شب في مركب كانوا يهمون بالصعود إليه في مدينة في جنوب السنغال.

وقال رئيس بلدية كافونتين في إقليم ”كازامانس“ دافيد دياتا: ”حتى الآن انتشلنا 14 جثة. هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع“.

فيما صرح كبير ممرضي المدينة بأنه: ”لدينا أيضا 21 جريحا أصيب 4 منهم بحروق من الدرجة الثانية“.

وتأتي تلك الواقعة بعد مأساة جيب مليلية، حين لقي 23 مهاجراً على الأقل حتفهم يوم الجمعة، وفقا للسلطات المغربية، أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر أفريقي عبور الجيب صوب القارة الأوروبية.