العمري: توطين الوظائف القيادية لا يعني إغفال الخبرات

عادل الحربي(صدى):

أكد عبدالحميد العمري عضو الجمعية الاقتصاد السعودية، أن توطين الوظائف القيادية العليا لا يعني إغفال الخبرات.

وقال العمري خلال برنامج ياهلا: نحن لا نقول أن تأتي بشخص ليس لديه خبرة، لكن النقطة الحاسمة التي تنقصنا في هذا التحرك هو إيمان رب العمل بالمواطن السعودي.

وحول ترديد جملة أن “السعودي لا يعمل”، قال العمري: الواقع يرد على كل من يدعي أن السعودي لا يعمل ولا ينتج.

يذكر أن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية.

وشملت القرارات توطين “مهن الطيران المرخصة”، و”مهن البصريات”، و”نشاط الفحص الدوري”، و “منافذ خدمات البريد ونقل الطرود “، و”مهن خدمة العملاء “، و”منافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية” في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية، حيث ستسهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من (33.000) فرصة عمل.