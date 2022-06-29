فتاة تستغيث على مواقع التواصل بعد تهديد والدها لها بـ القتل

القاهرة(صدى):

استغاثت فتاة عشرينية في مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تهديد والدها لها بالقتل هي وشقيقيها.

وادّعت الفتاةأن والدها ”هدّدها هي ووالدتها وشقيقيها بالقتل، بعد الاعتداء عليها والتنكيل بها عبر قص شعرها“، وذلك جراء خلافات.

ومن جانبها، كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات الواقعة، موضحة في بيان لها أنه: بعد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يتضمن إستغاثة إحدى المواطنات إثر تهديد والدها لها بالقتل، وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر المنشور، وتبين أنها طالبة بسن 21، مقيمة بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.

وأضافت: وبسؤالها قررت تضررها من والدها لتهديده لها ولوالدتها وشقيقيها بالقتل بسبب خلافات حول المسكن المملوك لوالدتها، وذلك لرغبة والدها – المشكو في حقه – في التنازل عنه لصالحه.

وأشارت إلى أن ”الفتاة قد تعرضت سابقًا لعملية اعتداء من قبل والدها، وقص شعرها منذ فترة، وأنها قامت بنشر المنشور المشار إليه على صفحتها الشخصية، بغرض الاستغاثة من والدها، ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق والد الفتاة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.