خالد الشنيف: النفيعي سلم الأهلي لمن أضاعوه

نواف السالم(صدى):

وجه الإعلامي خالد الشنيف رسالة إلى رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق رسميا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال الشنيف خلال برنامجه ملعب SBC: ماجد شخص مقرب وصديق، وهو سلم النادي لمن أضاعوه إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الأهلي قد تعادل 0/0 مع الشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، علما أن الفريق سبق أن نال لقب دوري المحترفين ثلاث مرات.