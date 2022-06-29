رفض استقالة هاني شاكر

القاهرة(صدى):

رفض الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر، استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، مطالبا إياه بمباشرة عمله.

وقال الاتحاد العام للنقابات في بيان صحفي “ تابع الاتحاد العام للنقابات الفنية ما حدث بالأمس من أحداث مؤسفة لا تليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية، والتي ضمت روادًا من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغيرهم من المبدعين فى المهن الموسيقية التي أثرت فى وجدان الشعوب العربية بل وامتد أثرها إلى العالم“.

وأضاف البيان “ إزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقبًا للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره فى اتخاذ عدد من القرارات وفقا لمواد القانون رقم 35 لسنة 1978، حيث قرر الاتحاد الآتى: أولًا: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب فى هذه الأحداث المؤسفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمجازاة المتسبب“.

كما أكد البيان رفض الاتحاد الممثل لجموع فناني مصر ”استقالة الفنان الكبير هانى شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به كفنان كبير استطاع أن يتخذ مكانة مرموقة بين المبدعين في مجال الغناء، ونقيب شهدت النقابة فى عهده تطورًا ملحوظًا ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية بل والمجتمع بأسره“ على حد تعبير البيان.

وكان الفنان المصري هاني شاكر، أعلن في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مشيرا إلى أن القرار نهائي لا رجعة فيه.