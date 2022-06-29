رسميا..الغنوشي متهم بالإرهاب

تونس(صدى):

وجه القضاء التونسي رسميا تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي إلى 33 شخصا بينهم رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وقالت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدّفاع عن السياسيين التونسييْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إنّه تمّ توجيه الاتهام في هذه القضيّة بشكل رسمي إلى 33 شخصا، من بينهم رئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأوضحت قزارة أن ”قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وجّه 17 تهمة إلى المتّهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم ”الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال“.