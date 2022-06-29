منع دخول زوجة بايدن وابنته إلى روسيا

موسكو(صدى):

أعلنت روسيا، منع دخول 25 أمريكياً إضافياً إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وابنته آشلي.

وأوضحت روسيا أن ذلك يأتي رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو، إذ تتضمن اللائحة أيضاً زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في المجلس على غرار شارل غراسلي وكيرستن غيليبراند وسوزان كولينز وأساتذة جامعيين مثل فرانسيس فوكوياما.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخاصة ابنتيه وحتى على الرئيس نفسه.