«الموساد» يرفع الستار عن اجتماع سليماني بالجهاز الإسرائيلي

القدس المحتلة(صدى):

رفع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» السرية عن مقطع فيديو وثق اجتماع الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، مع شخصيات من الجهاز الإسرائيلي.

وكشفت مصادر أن مقطع الفيديو المسرب، لمأدبة عشاء عقدت في طهران بين شخصيات من جهاز الاحتلال الإسرائيلي بالهالك سليماني، مشيرة إلى أنه من المتوقع الكشف عن المزيد من المقاطع.

ويأتي تسريب المقطع بالتزامن مع التصعيد بين إيران وإسرائيل التي صعدت عمليات القتل المستهدف والعمليات السرية الأخرى داخل إيران في الأشهر الأخيرة.

وفي سياق آخر كان وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أوضح أن الإدارة الأمريكية كانت تلقّت تحذيرات من مغبّة مقتل سليماني، وما سيؤدي ذلك من حرب، مؤكداً أنها ذات التحذيرات التي وصلتها حين قررت الانسحاب من الاتفاق النووي، وأيضا عندما قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن الهالك سليماني اغتيل بطائرة مسيرة، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حينها اعترافها بتنفيذ العملية.