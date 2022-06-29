فيديو..بكاء الهاربة وسام السويلمي بعد معانتها بألمانيا وحديثها لفايز المالكي

عادل الحربي(صدى):

قام الفنان فايز المالكي بمطالبة المواطنة وسام السويلمي الهاربة إلى ألمانيا، بالذهاب إلى سفارة المملكة، والعودة إلى المملكة لإكمال دراستها وبدء العمل.

وقال المالكي للسويلمي: تعالي وإذا أنت بتدرسين تكملي جامعتك، وتتوظفين وتتعززين وتعيشي ملكة”، فيما لم تتمالك وسام دموعها، واعدة إياه بتنفيذ نصيحته.

وأشارت السويلمي إلى أنه يجب أن توضح الحقيقة لكل البنات المغرر فيهن بأن السفارة عدوة للمواطن السعودي، ليجيبها المالكي قائلا: السفراء ما عينهم خادم الحريمن الشريفين إلا لخدمة المواطن.

وتعود قصة المواطنة وسام السويلمي التي تعيش في ألمانيا، إلى كشفها عن تعرضها للتحرش والعنف، ثم هروبها إلى الخارج، لتخرج مؤكدة أن الغربة كسرت ظهرها.

وصرحت السويلمي في وقت سابق بأنها “فكرت في الذهاب إلى السفارة كثيرًا ولكنها متخوفة من أن تعود إلى أسرتها “.

