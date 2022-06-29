هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي، هو “مدير إدارة الاستراتيجية وتخطيط التعاقب”، لافتة إلى أن المؤهلات والخبرة: شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الموارد البشرية ومجالاتها أو ما يعادلها، خبرة عملية 8 سنوات في مجالات ذات الصلة، خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية.

وأشارت إلى أن للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة .