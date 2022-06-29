حساب المواطن يتفاعل مع مطلقة بدون أطفال تريد التسجيل

الرياض(صدى):

أجاب حساب المواطن، على استفسار مطلقة بدون أطفال تريد التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

وأكد حساب المواطن، إنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحاً منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.