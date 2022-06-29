عبدالمجيد عبدالله يسخر من انتقاد محمد عبده له

أميرة خالد(صدى):

سخر الفنان عبدالمجيد عبدالله، من انتقاد الفنان محمد عبده له، على مسرح حفله الأخير بجدة.

وقرر عبدالمجيد عبدالله أن يغني أغنية قديمة يفوق عمرها الـ 30 عاماً، مؤكدًا أن هذه الأغنية يفوق عمرها عمر بعض الشباب المتواجدين في الحفل، حيث إنها أغنية “قديمة”.

وأوضح عبدالمجيد عبدالله ساخراً من وصف محمد عبده له بأنه أصبح فناناً مرحلياً: “هغني أغنية قديمة، عمرها أكثر من 30 سنة يمكن أكبر من عمر البعض هنا، ما أنا فنان مرحلي”.

وأكد أنه سيظل يحترم ويحب محمد عبده: “سأظل تلميذاً للأستاذ محمد شيخ الفنانين هذا وأستاذنا كلنا ورائد وعملاق من البقية وآخر عظماء المغنيين”، متابعاً: “ليس تواضع، سهل أن تجيب جمهور، لكن القيمة التي أجدها في فن محمد عبده وفنه، يبقى محمد عبده في شرايينا موجود”.