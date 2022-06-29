الطالبة اعتزاز النفيعي تحصل على منحة دراسية من نيوم

علي القحطاني(صدى):

أعلن الرئيس التنفيذي لـ”نيوم” المهندس نظمي النصر، عن تقديم منحة دراسية إلى الطالبة اعتزاز النفيعي، تغطي مراحل التعليم العام، تشجيعاً لها وتقديراً لحصولها على المركز الثاني في المسابقة الدولية للرياضيات الذهنية.

وعبرت الطالبة اعتزاز، عن بالغ شكرها لشركة نيوم وفي مقدمتهم الأستاذ نظمي النصر على هذا اللقاء والتكريم الذي شمل منحة دراسية للتعليم العام المتوسط والثانوي.

وأوضحت الطالبة: “شمل تكريمي ابتعاثا جامعيا خارجيا في المستقبل، لأكون من ضمن منسوبي وكوادر نيوم، فمشروع نيوم هو الحلم لجميع السعوديين، وهو المستقبل لنا كأبناء وبنات السعودية”، فيما قدم والدها شكره لإدارة نيوم على هذا التكريم الذي اعتبره حافزا لابنته ولجميع أبناء الوطن، بحسب “العربية.نت”.