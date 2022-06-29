مجموعة شركة العليان القابضة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة العليان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية فأعلى:

وأوضحت المجموعة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

1.الميكانيكي 2

– التعليم الثانوي

– خبرة متوسطة الهندسة الميكانيكية والإنتاجية

– 4 إلى 6 سنوات من الخبرة العملية في إصلاح وصيانة المركبات أو المعدات الثقيلة

2.المشرف الهندسي العكسي APS

– درجة هندسية

– خبرة 1-2 سنوات و / أو تدريب ذات صلة ؛ أو ما يعادله من مزيج من التعليم والخبرة

وأفادت بأن التقديم ومعرفة باقي التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنـــــــا