  • الأربعاء 29 يونيو

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مجموعة شركة العليان القابضة توفر وظائف شاغرة

مجموعة شركة العليان القابضة توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة العليان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية فأعلى:

وأوضحت المجموعة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:
1.الميكانيكي 2
– التعليم الثانوي
– خبرة متوسطة الهندسة الميكانيكية والإنتاجية
– 4 إلى 6 سنوات من الخبرة العملية في إصلاح وصيانة المركبات أو المعدات الثقيلة

2.المشرف الهندسي العكسي APS
– درجة هندسية
– خبرة 1-2 سنوات و / أو تدريب ذات صلة ؛ أو ما يعادله من مزيج من التعليم والخبرة

وأفادت بأن التقديم ومعرفة باقي التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنـــــــا

 

 


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