  • الأربعاء 29 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. بالفيديو.. الشبل يوضح موقف ‏من أراد الحج وسيذبح هديا من قص الشعر والأظافر

بالفيديو.. الشبل يوضح موقف ‏من أراد الحج وسيذبح هديا من قص الشعر والأظافر

بالفيديو.. الشبل يوضح موقف ‏من أراد الحج وسيذبح هديا من قص الشعر والأظافر
الرياض(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، موقف من أراد الحج وسيذبح هديا من قص الشعر والأظافر في ذي الحجة.

وقال الشيخ علي الشبل، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أن من أراد حج التمتع أو القران وسيذبح هديًا لحجه فهذا لا يلزم بالإمساك؛ لأن الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة إنما هو للمضحي سواء كان حاجًا أو غير حاجًا.

 


الوسوم:, , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.