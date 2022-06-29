بالفيديو.. الشبل يوضح موقف من أراد الحج وسيذبح هديا من قص الشعر والأظافر
أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، موقف من أراد الحج وسيذبح هديا من قص الشعر والأظافر في ذي الحجة.
وقال الشيخ علي الشبل، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أن من أراد حج التمتع أو القران وسيذبح هديًا لحجه فهذا لا يلزم بالإمساك؛ لأن الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة إنما هو للمضحي سواء كان حاجًا أو غير حاجًا.
من أراد الحج وسيذبح هديا، فهل يمسك عن قص الشعر والأظافر مع بداية ذي الحجة؟
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/N6DtcswlOU#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/50A8opFTY8
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 28, 2022
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