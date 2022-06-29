الحج والعمرة: من تلقى اللقاح خارج المملكة بعد ترشيحه يلزمه إثبات التحصين بأحد اللقاحات

الرياض(صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة على اشتراط استكمال التحصين بأحد لقاحات كورونا المعتمدة من هيئة الصحة العامة لأداء الحج من داخل المملكة

وأفادت بأن من وصلت إليهم رسائل الترشيح للحج أثناء وجودهم خارج المملكة،ومن ثم تلقوا التطعيم في الخارج، يلزمهم إحضار ما يثبت ذلك.

وأشارت إلى عدم وجود خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين، في حين أنه وبعد سداد أجور الباقة سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رقم التصريح المصدر من خلال «أبشر».

والجدير بالذكر أن المرشحين من حجاج الداخل يمكنهم إدارة الحجز والاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغاؤه.